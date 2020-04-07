Джонсон провел ночь в реанимации

7 апреля, 2020, 08:26

Глава британского правительства Борис Джонсон провел ночь в отделении интенсивной терапии после обострения болезни коронавируса

Об этом сообщает ВВС.

В офисе Джонсона заявили, что он получил в отделении интенсивной терапии "отличную помощь".

"Премьер-министр находился под опекой врачей в больнице Святого Томаса в Лондоне после того, как поступил с постоянными симптомами коронавируса. В течение 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и по совету врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии", - заявили в офисе Джонсона.