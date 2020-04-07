Джонсон провел ночь в реанимации
7 апреля, 2020, 08:26
Глава британского правительства Борис Джонсон провел ночь в отделении интенсивной терапии после обострения болезни коронавируса
Об этом сообщает ВВС.
В офисе Джонсона заявили, что он получил в отделении интенсивной терапии "отличную помощь".
"Премьер-министр находился под опекой врачей в больнице Святого Томаса в Лондоне после того, как поступил с постоянными симптомами коронавируса. В течение 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и по совету врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии", - заявили в офисе Джонсона.
- 6 апреля больного COVID-19 Бориса Джонсона перевели в реанимацию .
- Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его "там, где это необходимо".
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