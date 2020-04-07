Сталинские тоталитарные правила в действии, - Федына отреагировала на заявление Венедиктовой
Об этом она написала на странице в Facebook.
"Мои действия неприемлемы? Неприемлемо напоминать, что на передовой стреляют? Неприемлемо требовать уважения к защитникам? Неприемлемо отстаивать государственные интересы и противодействовать сдаче украинской земли? Еще скажите, что неприемлемо быть украинцем и защищать свою землю", - написала Федина.
Она отметила, что в любой "нормальной стране неприемлемы пренебрежение к защитникам" и сдача государственных интересов. По ее словам, именно этих вопросов касался стрим.
"Сталинские тоталитарные правила в действии. А за использование государственных органов для персональной расправы с инакомыслящими патриотами, волонтерами, ветеранами придется еще отвечать", - написала Федына.
- Венедиктова заявила, что "угрозы убийством" к Зеленскому является неприемлемым .
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