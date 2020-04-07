Смягчение карантина может начаться уже через неделю, - СМИ

7 апреля, 2020, 18:28

Власти рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в апреле

Об этом LB.ua стало известно из своих источников.

Согласно этому плану, с 14 апреля откроются небольшие магазины, имеющие площадь до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади.

С 1 мая откроются другие магазины, торговые центры, парикмахерские.

С середины мая возобновится учебный процесс в школах. Также позволят принимать посетителей ресторанам и косметическим салонам.

В то же время открывать границы пока не планируют. Они могут остаться закрыты до конца июня, аэропорты также работать не будут. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.

Празднование Пасхи запрещать не будут. Ограничения не позволяют ходить в гости, но ходить по квартирам и проверять соблюдение этих правил полиция не будет.