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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Польше оппозиция призвала бойкотировать выборы президента

Коронавирус: в Польше оппозиция призвала бойкотировать выборы президента


фото: reuters
В Польше либеральная оппозиция призвала избирателей бойкотировать выборы президента, которые запланированы на 10 мая

Об этом заявила оппозиционный кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блонская, сообщает DW .

Она напомнила, что правящая консервативная партия намерена провести голосование, несмотря на пандемию коронавируса.

"Давайте бойкотировать эти выборы, ваша жизнь - это самое важное", - отметила Кидава-Блонская.

Она также объявила, что прекращает свою избирательную кампанию, чтобы не препятствовать борьбе с распространением коронавируса.

"Организовывать выборы президента в сложившейся ситуации - это уголовно", - подчеркнула политик.

28 марта правящая в Польше партия Право и справедливость (PiS) неожиданно внесла поправки в избирательный кодекс, которые позволяют людям старше 60 лет и тем, кто находится на карантине, участвовать в голосовании заочно.

На данный момент в Польше обнаружено 1862 случая заражения коронавируса, 22 человека умерли.

24 марта власти Польши ввели запрет на свободное передвижение граждан.

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