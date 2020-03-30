Коронавирус: в Польше оппозиция призвала бойкотировать выборы президента
Об этом заявила оппозиционный кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блонская, сообщает DW .
Она напомнила, что правящая консервативная партия намерена провести голосование, несмотря на пандемию коронавируса.
"Давайте бойкотировать эти выборы, ваша жизнь - это самое важное", - отметила Кидава-Блонская.
Она также объявила, что прекращает свою избирательную кампанию, чтобы не препятствовать борьбе с распространением коронавируса.
"Организовывать выборы президента в сложившейся ситуации - это уголовно", - подчеркнула политик.
28 марта правящая в Польше партия Право и справедливость (PiS) неожиданно внесла поправки в избирательный кодекс, которые позволяют людям старше 60 лет и тем, кто находится на карантине, участвовать в голосовании заочно.
На данный момент в Польше обнаружено 1862 случая заражения коронавируса, 22 человека умерли.
24 марта власти Польши ввели запрет на свободное передвижение граждан.
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