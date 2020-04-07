Минздрав 8 апреля может запретить работу рынков, - Ляшко
Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
По его словам, в течение 7 апреля полиция будет реагировать на нарушения и закрывать рынки, которые не соблюдают специальных условий работы в условиях карантина.
"На позапрошлой неделе я издал постановление, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут позволить открываться рынкам. Сейчас мы вместе с Национальной полицией анализируем, что происходят системные нарушения. Если не будет эффекта в течение двух дней - в среду мы отменим это постановление и рынки закроют", - заявил Ляшко.
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