 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинздрав 8 апреля может запретить работу рынков, - Ляшко

Минздрав 8 апреля может запретить работу рынков, - Ляшко


фото: Укрінформ
Министерство здравоохранения может в среду, 8 апреля, запретить работу рынков в Украине в случае систематических нарушений условий карантина

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, в течение 7 апреля полиция будет реагировать на нарушения и закрывать рынки, которые не соблюдают специальных условий работы в условиях карантина.

"На позапрошлой неделе я издал постановление, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут позволить открываться рынкам. Сейчас мы вместе с Национальной полицией анализируем, что происходят системные нарушения. Если не будет эффекта в течение двух дней - в среду мы отменим это постановление и рынки закроют", - заявил Ляшко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2020 вторник

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

7 апреля, 2020 вторник

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать