Минздрав 8 апреля может запретить работу рынков, - Ляшко

7 апреля, 2020, 08:02

Министерство здравоохранения может в среду, 8 апреля, запретить работу рынков в Украине в случае систематических нарушений условий карантина

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, в течение 7 апреля полиция будет реагировать на нарушения и закрывать рынки, которые не соблюдают специальных условий работы в условиях карантина.

"На позапрошлой неделе я издал постановление, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут позволить открываться рынкам. Сейчас мы вместе с Национальной полицией анализируем, что происходят системные нарушения. Если не будет эффекта в течение двух дней - в среду мы отменим это постановление и рынки закроют", - заявил Ляшко.