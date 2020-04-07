Разумков назвал 16 тыс. поправок в "антиколомойский" законопроект затягиванием времени
Об этом заявил Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.
"По состоянию на сегодня, пока рано говорить, как он будет рассматриваться в Верховной Раде Украины. Во-первых, я считаю, что такое количество правок не направлено на то, чтобы сделать закон лучшим, а больше направлено на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать", - заявил Разумков.
Он также отметил, что в ближайшее время состоится заседание профильного комитета.
"Они должны свести в таблицу эти правки, подготовить эту таблицу для рассмотрения в Верховной Раде Украины, а уже когда и как мы будем рассматривать этот вопрос, я думаю, мы чуть позже сможем вернуться к ответу на этот вопрос", - сказал Разумков.
- Олигарх Игорь Коломойский отрицает причастность к количеству поданных поправок к законопроекту, который фактически направлен на то, чтобы не допустить возвращение "ПриватБанка".
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