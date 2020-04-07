 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазумков назвал 16 тыс. поправок в "антиколомойский" законопроект затягиванием времени

Разумков назвал 16 тыс. поправок в "антиколомойский" законопроект затягиванием времени

Количество правок ко второму чтению законопроекта №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" направлено не на то, чтобы сделать закон лучшим, а только на затягивание времени

Об этом заявил Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сегодня, пока рано говорить, как он будет рассматриваться в Верховной Раде Украины. Во-первых, я считаю, что такое количество правок не направлено на то, чтобы сделать закон лучшим, а больше направлено на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать", - заявил Разумков.

Он также отметил, что в ближайшее время состоится заседание профильного комитета.

"Они должны свести в таблицу эти правки, подготовить эту таблицу для рассмотрения в Верховной Раде Украины, а уже когда и как мы будем рассматривать этот вопрос, я думаю, мы чуть позже сможем вернуться к ответу на этот вопрос", - сказал Разумков.

  • Олигарх Игорь Коломойский отрицает причастность к количеству поданных поправок к законопроекту, который фактически направлен на то, чтобы не допустить возвращение "ПриватБанка".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать