"Охматдет" в Киеве откроют 1 июня, - Зеленский

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

"Охматдет" наконец готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей"

Президент выразил удовлетворение, что в непростой для всех период противостояния эпидемии коронавируса удалось соблюсти установленные сроки, ведь завершение этого долгостроя ждали годами.

Он также убежден, что сейчас, как никогда, важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях.

"Новенький корпус "Охматдета" - прямой пример того, как должна работать "Большая стройка". Украинские больницы должны быть именно такими", - написал Зеленский.

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