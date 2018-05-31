Не дал себя убить: одесский активист Стерненко рассказал подробности нападения на него

31 мая, 2018, 15:30

Одесский активист, экс-глава ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко рассказал, что двое мужчин с ножом внезапно напали на него, когда он возвращался домой из супермаркета

"Я возвращался домой из супермаркерта, купил продукты. Когда начал подходить к дому, увидит, что навстречу мне движутся два человека крепкого телосложения. Это были те мужчины. Когда они поравнялись со мной, я увидел боковым зрением, что в меня летит удар. Получил удар в область головы, а дальше завязалась драка, в результате мне было нанесено ранение в область руки и головы и двое нападавших получили ранения, один из которых в результате скончался", - сказал Стерненко.

Стерненко отметил, что нападавшие чуть не зарезали его - нож, который он отбил рукой, был направлен в шею или область сердца.

"Это был их нож, я не дал себя убить тем, что выставил левую руку вперед. Три пореза пришлись на левую руку. Если бы этого не произошло, это было бы где-то в районе грудной клетки, шеи или сердца с левой стороны. Не помню, как я перехватил нож потом и начал им отмахиваться в темноте просто чтобы не дать им возможности подойти. Секунд через 15-20 они разбежались в разные стороны. Я не знал, ранены они или нет, решил, что нужно хотя бы одного из них догнать и задержать", - рассказал активист.

По словам Стерненко, раненый в драке нападавший вскоре упал, так как получил ранение живота, а скорая, которую вызвал активист, оказалась бессильна.

"Когда я начал бежать за одним из них, увидел, что он через несколько десятков метров упал на землю,схватился за живот. Я подбежал, увидел, что он ранен, положил нож на землю, достал мобильный телефон. Я уже тогда чувствовал, что тоже ранен, но не обратил на это внимания. Набрал 103, вызвал скорую, сказал: "Тут человек умирает, серьезное ранение живота, пожалуйста, поезжайте быстрее". Увидел, что на экран смартфона и правую руку очень сильно брызгают капли крови и обратил внимание на свою левую руку, откуда буквально била струя крови - это было артериальное кровотечение. Спасибо прохожему, который оказался неподалеку от места событий и подошел перетянул мне руку ремнем. Приехала "скорая", ничего не пытались сделать с умирающим - померили ему давление, сказали: "Мы ему не поможем", потом наложили мне жгут над запястьем, хотя это не по правилам первой медицинской помощи, и начали приставать к Наталье - почему она меня снимает", - подытожил Стерненко.