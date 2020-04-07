На Днепропетровщине зафиксировали 15 новых случаев коронавируса

7 апреля, 2020, 20:30

В городе Першотравенске Днепропетровской области подтвердили 15 новых случаев инфицирования COVID-19

Об этом в Telegram сообщил Днепропетровский областной совет.

Отмечается, что в связи со вспышкой коронавируса вокруг города будут установлены дополнительные карантинные посты.

"Решением областной комиссии по вопросам ТЕБНС установлены дополнительные карантинные посты вокруг Першотравенск для контроля за здоровьем граждан. 15 новых случаев сегодня, вчера 5 - в Першотравенске произошло вспышка заболевания коронавирусом", - сообщили в облсовете.

В Днепропетровском облсовете отметили, вспышка произошла в связи с международной конференцией баптистов, в которой участвовали несколько сотен человек из разных стран мира.

Напомним, с 8 апреля в Днепре ограничат въезд в город для предотвращения распространения коронавируса.

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