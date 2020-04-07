Меркель исключила ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса

7 апреля, 2020, 11:24

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса, сохранятся до 19 апреля

При этом Меркель отметила, что правительство Германии размышляет над тем, как впоследствии будут выглядеть возможные послабления, которые будут вводиться пошагово, сообщает DW.

Она отказалась называть предполагаемую дату, поскольку хуже будет, если правительство введет ослабление, а затем снова будет вынуждено отменить их из-за увеличения количества смертей.

"Сегодня еще не время", - сказала Меркель.

По ее словам, количество случаев заражения коронавируса нужно снизить до предела, при котором можно быть уверенными в том, что система здравоохранения не будет перегружена.

Канцлер добавила, что перед принятием решения об ослаблении ограничений необходимо учитывать ряд факторов, в частности, и количество пациентов, которые выздоровели.

Читайте также: В Чехии и Дании начали ослаблять карантин

И послабление не будет означать сразу возвращение к нормальному состоянию.

"В конце концов, мы и в дальнейшем живем в условиях пандемии", - сказала Меркель.

Однако ограничения свободы передвижения будут существовать только до тех пор, пока это необходимо по соображениям здравоохранения.

В Германии более 103 тысяч человек заразились коронавирусом, 1810 умерли.

Накануне агентство Reuters сообщало, что Германия готова перейти от карантина к мероприятиям по контролю эпидемии.

В документах одного из министерств Германии говорилось, что в стране вместо карантина планируют разработать систему управления на границах ЕС, а также открыть границы в рамках Шенгенской зоны.

По данным Financial Times правительства европейских стран начали подготовку к ослаблению карантинных мероприятий, которые ранее ввели в связи с распространением коронавируса. Ограничения останутся в силе еще несколько недель. В частности о таком решении заявили Франция, Испания, Италия и другие.