В Чехии и Дании начали ослаблять карантин
Об этом сообщает Радио Прага.
С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, который в Чехии празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов.
Также с 14 апреля, в случае уважительной причины, такой как командировки, будет разрешен выезд за пределы Чехии.
В Дании детские сады и начальные школы заработают с 15 апреля, другие школы планируется открыть с 10 мая, сообщает DW .
При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.
"Повседневная жизнь пока не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще много месяцев с большим числом ограничений", - подчеркнула премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
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