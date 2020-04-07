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Espreso.tvМирВ Чехии и Дании начали ослаблять карантин

В Чехии и Дании начали ослаблять карантин


фото: Reuters
Правительство Чехии сняло некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. С 7 апреля можно будет заниматься спортом на природе без масок, но все еще необходимо сохранять дистанцию не менее двух метров

Об этом сообщает Радио Прага.

С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, который в Чехии празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов.

Также с 14 апреля, в случае уважительной причины, такой как командировки, будет разрешен выезд за пределы Чехии.

В Дании детские сады и начальные школы заработают с 15 апреля, другие школы планируется открыть с 10 мая, сообщает DW .

При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.

"Повседневная жизнь пока не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще много месяцев с большим числом ограничений", - подчеркнула премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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