Ляшко: За сутки у 32 медработников обнаружили коронавирус

7 апреля, 2020, 10:08

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что за минувшие сутки коронавирус COVID-19 обнаружили в 32 медицинских работников

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни, 9 случаев зарегистрировано у детей. К сожалению, 32 медицинских работника. Из 143 человек в больницы были госпитализированы 35 человек, из них 2 детей и один медработник", - сказал Ляшко.

По словам Ляшко, за последние 24 часа в больницы были госпитализированы 35 украинцев, у которых подтвердили диагноз коронавируса.

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