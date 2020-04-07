За сутки зафиксировано семь летальных случаев от коронавируса, - Ляшко
Об этом он сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"За сутки у нас 7 летальных случаев. Люди в возрасте от 42 до 70 лет. Есть случай в Александровской больнице, который еще не попал в статистику, но мы его будем рассматривать отдельно. Большинство случаев, которые были зарегистрированы за минувшие сутки, люди в возрасте 60 , 61, 70, 71, 72 года. У всех были сопутствующие заболевания. Всего умерло 45 человек. Сейчас показатель заболеваемости Covid-19 составляет 3,5% на 100 тыс. населения. показатель летальности - 3,1%. Если мы посмотрим показатели летальности с другими странами мира, то мы увидим, что лучшая ситуация по летальности в Южной Кореи и Германии. Там показатель не достигает 2%", - сказал Ляшко.
Он отметил, что ситуация в Испании и Италии достаточно напряженная. В Испании показатель летальных случаев около 12%, а в Италии более 11%.
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