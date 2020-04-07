Комендантский час и запрет междугородних поездок: на Песах в Израиле вводится полный карантин

7 апреля, 2020, 10:32

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на время празднования иудейского праздника Песах с 7 по 10 апреля решил запретить междугородние поездки и ввести комендантский час

Об этом глава правительства заявил на брифинге для прессы 6 апреля, сообщает Haaretz.

По его словам, правительство намерено одобрить общее закрытие территории Израиля, с запретом на междугородние поездки. Нетаньяху также напомнил тот факт, что вспышка эпидемии пришлась на празднование праздника Пурим, который в 2020 году отмечался с вечера 9-го по вечер 10 марта.

"Мы видели, что произошло месяц назад. Я повторяю: Песах не превратится в Пурим. Вы должны отмечать праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома", - сказал Нетаньяху.

Так с 16:00 вторника израильтяне не смогут выезжать за пределы своих населенных пунктов. А в среду, вечером которой по иудейскому календарю наступит Песах, одной из главных традиций которого является трапеза (седер) - в Израиле будет введен комендантский час. Последний продлится до 07:00 четверга. В этот период гражданам будет запрещено покидать свои дома.

Кабинет министров Израиля соберется сегодня в 10:00 утра, чтобы утвердить ограничения на период праздника.

Читайте также: Создание лекарств от COVID-19: израильские ученые получили антитела против коронавируса

Напомним: по данным Worldometers, по состоянию на утро вторника, 6 апреля, количество подтвержденных случаев заражения СOVID-19 в мире составляет 1,347,235, из них летальных 74,767, выздоровели 286,234 лица.

В Израиле пока насчитали 8,904 инфицированных коронавирусом. Болезнь уже унесла жизни 57 человек в этой стране.