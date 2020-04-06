Создание лекарств от COVID-19: израильские ученые получили антитела против коронавируса
6 апреля, 2020, 22:01
Исследователи из Израильского института биологических исследований в Нес-Ционе смогли получить антитела к коронавирусу SARS-CoV-2
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на израильское издание Mako .
В институте отметили, что это далеко не вакцина, но находка антител является первым шагом на пути к вакцинации, то есть производство лекарств от эпидемии может начаться гораздо раньше, чем ожидалось.
Сообщается, что антитела получені из образцов крови, взятых у пациентов и животных, которые выздоровели.
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