Создание лекарств от COVID-19: израильские ученые получили антитела против коронавируса

6 апреля, 2020, 22:01

Исследователи из Израильского института биологических исследований в Нес-Ционе смогли получить антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на израильское издание Mako .

В институте отметили, что это далеко не вакцина, но находка антител является первым шагом на пути к вакцинации, то есть производство лекарств от эпидемии может начаться гораздо раньше, чем ожидалось.

Сообщается, что антитела получені из образцов крови, взятых у пациентов и животных, которые выздоровели.