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Espreso.tvОбществоСоздание лекарств от COVID-19: израильские ученые получили антитела против коронавируса

Создание лекарств от COVID-19: израильские ученые получили антитела против коронавируса

Исследователи из Израильского института биологических исследований в Нес-Ционе смогли получить антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на израильское издание Mako .

В институте отметили, что это далеко не вакцина, но находка антител является первым шагом на пути к вакцинации, то есть производство лекарств от эпидемии может начаться гораздо раньше, чем ожидалось.

Сообщается, что антитела получені из образцов крови, взятых у пациентов и животных, которые выздоровели.

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