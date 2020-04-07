Говорить о сроках завершения карантина пока рано, - Степанов

7 апреля, 2020, 18:32

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина на пороге пика распространения COVID-19 и говорить о том, когда завершится карантин, пока рано

Об этом глава МЗ Максим Степанов заявил 7 апреля в видеообращении к украинцам.

"Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для предоставления им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах ", - сообщил Степанов.

Глава МЗ также призвал соблюдать карантин и поблагодарил бизнес и волонтеров за поддержку.

"К решению проблемы привлечены все государственные учреждения. Активную позицию занимает бизнес и волонтеры, за что им отдельная благодарность", - сказал Степанов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала страны не ослаблять карантинные меры, введенные из-за распространения коронавируса, слишком рано.

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