Футболист сборной Украины признал российский чемпионат сильнее УПЛ

7 апреля, 2020, 13:04

Нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец считает, что чемпионат России сильнее украинской Премьер-лиги

Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Кравец считает, что украинцы и россияне были братскими народами.

"Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике - ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь то, что кому-то не понравится. А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться... Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений", - сказал футболист.

30-летний Артем Кравец в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых забил 5 голов. В активе нападающего 28 матчей за национальную команду Украины. Трансферная стоимость Кравца составляет 600 тыс. евро.

22 декабря Кравец забил за "Кайсериспор" гол в матче чемпионата Турции против "Истанбула".