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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины признал российский чемпионат сильнее УПЛ

Футболист сборной Украины признал российский чемпионат сильнее УПЛ


фото: Getty Images
Нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец считает, что чемпионат России сильнее украинской Премьер-лиги

Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Кравец считает, что украинцы и россияне были братскими народами.

"Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике - ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь то, что кому-то не понравится. А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться... Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений", - сказал футболист.

30-летний Артем Кравец в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых забил 5 голов. В активе нападающего 28 матчей за национальную команду Украины. Трансферная стоимость Кравца составляет 600 тыс. евро.

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