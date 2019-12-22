Форвард сборной Украины забил эффектный гол в чемпионате Турции
22 декабря, 2019, 17:37
Футболист сборной Украины Артем Кравец забил за "Кайсериспор" гол в матче чемпионата Турции против "Истанбула"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 16-го тура Кравец отличился на 38-й минуте матча и сделал счет 1:2. Украинец эффектно переправил мяч в ворота головой после передачи из глубины поля.
Гол Кравца не помог "Кайсериспору" спастись от поражения 1:3. Команда имеет 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
30-летний Артем Кравец забил третий раз в последних четырех матчах. В общем украинец, который долгое время восстанавливался от травмы, сыграл за "Кайсериспор" в нынешнем сезоне в пяти встречах.
За сборную Украины форвард сыграл 23 матча и забил 8 голов.
- Напомним, 5 декабря Артем Кравец забил за "Кайсериспор" победный гол в матче 1/16 финала Кубка Турции.
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