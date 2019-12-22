Форвард сборной Украины забил эффектный гол в чемпионате Турции

22 декабря, 2019, 17:37

Футболист сборной Украины Артем Кравец забил за "Кайсериспор" гол в матче чемпионата Турции против "Истанбула"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 16-го тура Кравец отличился на 38-й минуте матча и сделал счет 1:2. Украинец эффектно переправил мяч в ворота головой после передачи из глубины поля.

Гол Кравца не помог "Кайсериспору" спастись от поражения 1:3. Команда имеет 10 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

30-летний Артем Кравец забил третий раз в последних четырех матчах. В общем украинец, который долгое время восстанавливался от травмы, сыграл за "Кайсериспор" в нынешнем сезоне в пяти встречах.

За сборную Украины форвард сыграл 23 матча и забил 8 голов.