Двукратная олимпийская чемпионка побила рекорд Криштиану Роналду

7 апреля, 2020, 14:31

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня приняла участие в челендже Криштиану Роналду по качанию пресса и смогла превзойти результат самого португальца

Видео спортсменка опубликовала в Instagram.

Семеня приняла участие в челендже, который запустил форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Лежа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ступней как можно больше раз за 45 секунд. Португалец сделал 142 повторения, легкоатлетка - 176.

"Привет, народ! Спасибо Роналду за его вызов, он сделал все возможное, мне удалось набрать 176 за 45 секунд", - написала спортсменка.

Кастер Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров (Лондон-2012 и Рио-2016).

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с туринцами рассчитан до 2022 года.