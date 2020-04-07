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Espreso.tvСпортДвукратная олимпийская чемпионка побила рекорд Криштиану Роналду

Двукратная олимпийская чемпионка побила рекорд Криштиану Роналду


фото: Getty Images
Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня приняла участие в челендже Криштиану Роналду по качанию пресса и смогла превзойти результат самого португальца

Видео спортсменка опубликовала в Instagram.

Семеня приняла участие в челендже, который запустил форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Лежа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ступней как можно больше раз за 45 секунд. Португалец сделал 142 повторения, легкоатлетка - 176.

"Привет, народ! Спасибо Роналду за его вызов, он сделал все возможное, мне удалось набрать 176 за 45 секунд", - написала спортсменка.

Кастер Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров (Лондон-2012 и Рио-2016).

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с туринцами рассчитан до 2022 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hola fellas thanks to @cristiano for his challenge, the beast himself did his best, I also manage to scoop 176 in that space of 45 seconds. Not bad for a Sunday ke ya baba mfo #nikelivingroomcup #playinside #playfortheworld @nike @cristiano

Сообщение, распространенный Caster Semenya (@ castersemenya800m)

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