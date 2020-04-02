Роналду станет первым в истории футболистом-миллиардером

2 апреля, 2020, 20:45

Португальский нападающий Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, чьи общие доходы за карьеру превысят $1 миллиард

Об этом сообщает Business Insider

По информации источника, по итогам года форвард "Ювентуса" достигнет отметки в $1 млрд, заработанный в течение профессиональной спортивной карьеры. В сумму включены как зарплаты в футбольных клубах, так и рекламные контракты.

Роналду станет первым футболистом в истории, чьи общие доходы за карьеру превысят $1 млрд. Среди спортсменов раньше это удалось Тайгер Вудс, Флойду Мейвезеру и Майклу Джордану.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с туринцами рассчитан до 2022 года.

31 марта стало известно, что "Ювентус" будет вынужден продать Криштиану Роналду из-за финансовых проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса.