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Espreso.tvСпортРоналду станет первым в истории футболистом-миллиардером

Роналду станет первым в истории футболистом-миллиардером


фото: Getty Images
Португальский нападающий Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, чьи общие доходы за карьеру превысят $1 миллиард

Об этом сообщает Business Insider

По информации источника, по итогам года форвард "Ювентуса" достигнет отметки в $1 млрд, заработанный в течение профессиональной спортивной карьеры. В сумму включены как зарплаты в футбольных клубах, так и рекламные контракты.

Роналду станет первым футболистом в истории, чьи общие доходы за карьеру превысят $1 млрд. Среди спортсменов раньше это удалось Тайгер Вудс, Флойду Мейвезеру и Майклу Джордану.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с туринцами рассчитан до 2022 года.

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