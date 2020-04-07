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Espreso.tvМирДТП с украинцами в Венгрии: в МИД назвали причину аварии

ДТП с украинцами в Венгрии: в МИД назвали причину аварии


фото: reuters
Дорожно-транспортное происшествие в Венгрии с украинцами, которых эвакуировали, произошло из-за того, что водитель автобуса заснул за рулем

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает РБК-Украина.

Отмечается, что полиция Венгрии подтвердила, что водитель микроавтобуса не справился с управлением транспортного средства.

"Он съехал на обочину и перевернулся. Согласно полученной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель заснул во время управления", - заявил Погорельцев.

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