В Венгрии в ДТП попал автобус, который эвакуировал украинцев, есть пострадавшие
7 апреля, 2020, 11:28
В Венгрии в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, который эвакуировал украинцев, из восьми человек, которые были в салоне транспортного средства, двое в тяжелом состоянии
Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.
На 75 километре автомагистрали М3 у города Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса", - написал Шинкарюк.
По полученным оперативным данным, в транспортном средстве находились 8 человек. 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице.
Шинкарюк отмечает, что представители дипломатического корпуса выполняют протокол.
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