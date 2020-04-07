 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Венгрии в ДТП попал автобус, который эвакуировал украинцев, есть пострадавшие

В Венгрии в ДТП попал автобус, который эвакуировал украинцев, есть пострадавшие


фото: dailynewshungary
В Венгрии в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, который эвакуировал украинцев, из восьми человек, которые были в салоне транспортного средства, двое в тяжелом состоянии

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.

На 75 километре автомагистрали М3 у города Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса", - написал Шинкарюк.

По полученным оперативным данным, в транспортном средстве находились 8 человек. 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице.

Шинкарюк отмечает, что представители дипломатического корпуса выполняют протокол.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

7 апреля, 2020 вторник

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать