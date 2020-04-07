В Венгрии в ДТП попал автобус, который эвакуировал украинцев, есть пострадавшие

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.

На 75 километре автомагистрали М3 у города Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса", - написал Шинкарюк.

По полученным оперативным данным, в транспортном средстве находились 8 человек. 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице.

Шинкарюк отмечает, что представители дипломатического корпуса выполняют протокол.

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