Бывший футболист "Динамо" рассказал, как выиграл у Суркиса в картах несколько тысяч долларов

7 апреля, 2020, 13:50

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка признался, что в свое время выиграл у Игоря Суркиса несколько тысяч долларов

Об этом Рыбак сообщил на youtube-канале "Бомбардир".

"Мы летели с какой-то игры. Ребята играли в джокер. Игорь Михайлович как раз летел с нами в самолете, подошел и спросил, кто играет в деберц. Все на меня показали, а я молчал, просто сидел сзади и смотрел, как ребята играют. Он сказал: "Ну, давай сыграем". У меня дрожали руки сначала. Когда он проигрывал, то начал мне совать потом уже. Не буду говорить, какими словами, но начал совать. Я ему говорю, мол, спокойно, это всего только игра. Играли на деньги. Я выиграл несколько тысяч долларов, он сразу рассчитался ", - рассказал футболист.

30-летний Сергей Рыбак принадлежал киевскому "Динамо" в период с 2008-го по 2018-й год. За это время футболист сыграл 104 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.