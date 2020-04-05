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Espreso.tvОбществоКиево-Печерскую Лавру закрыли на карантин, наместника и братию тестируют на коронавирус

Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин, наместника и братию тестируют на коронавирус


фото: lavra.ua
Из-за карантина богослужения в Киево-Печерской Лавре в дальнейшем будут проходить за закрытыми дверями, наместника и всю братию протестировали на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт Киево-Печерской лавры.

"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией ), без участия прихожан и паломников ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что братия Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) вместе с наместником митрополитом Павлом провела лабораторное тестирование на коронавирус. Результат обследования будет известен в ближайшее время.

  • Напомним, 4 апреля стало известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата считает приемлемым вариантом в условиях карантина проводить богослужения на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 12 апреля на территории церковных дворов с учетом безопасного расстояния, которое должны соблюдать прихожане.

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