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Espreso.tvОбществоВ Минздраве рассказали, когда ждать пика заболеваемости коронавирусом в Украине

В Минздраве рассказали, когда ждать пика заболеваемости коронавирусом в Украине


фото: Укрінформ
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине прогнозируется на 14-15 апреля

Об этом сообщает Минздрав в facebook.

Ляшко призвал не поддаваться чувству ложной безопасности, и на период до 24 апреля ограничить свою мобильность, не посещать заведения без необходимости и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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"Ведь уже с 14-15 апреля Минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов", - сказал Ляшко.

  • Напомним, 4 апреля Виктор Ляшко заявил, что лицам, которые из-за эпидемии коронавируса находятся в самоизоляции, можно выходить на улицу не чаще двух раз в неделю .

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