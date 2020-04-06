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Espreso.tvОбществоВ Харькове отопительный сезон завершат 9 апреля

В Харькове отопительный сезон завершат 9 апреля

Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал распоряжение о прекращении отопительного сезона 9 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Отмечается, что мэр города Харькова Геннадий Кернес подписал соответствующее распоряжение в понедельник, 6 апреля.

"Отопительный сезон в городе Харькове будет прекращен с четверга, 9 апреля. Отопление отключат в жилых домах и помещениях, оборудованных индивидуальными отопительными приборами. При этом больницы, учебные заведения и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения смогут осуществлять отопление помещений в пределах бюджетных назначений на соответствующий период", - говорится в сообщении.

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