В КГГА рассказали, когда выключат отопление в столице

2 апреля, 2020, 16:22

Процесс отключения отопления в жилых домах начнут с 5 апреля

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В КГГА добавили, что уже со следующей недели, по данным синоптиков, среднесуточная температура превысит +8 градусов, а на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 километра необходимо 2-3 дня.