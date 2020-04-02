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Espreso.tvОбществоВ КГГА рассказали, когда выключат отопление в столице

В КГГА рассказали, когда выключат отопление в столице

Процесс отключения отопления в жилых домах начнут с 5 апреля

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В КГГА добавили, что уже со следующей недели, по данным синоптиков, среднесуточная температура превысит +8 градусов, а на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 километра необходимо 2-3 дня.

  • Напомним, отопление в детсадах и школах Киева отключили еще 25 марта
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