В КГГА рассказали, когда выключат отопление в столице
2 апреля, 2020, 16:22
Процесс отключения отопления в жилых домах начнут с 5 апреля
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
В КГГА добавили, что уже со следующей недели, по данным синоптиков, среднесуточная температура превысит +8 градусов, а на свертывание системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 километра необходимо 2-3 дня.
- Напомним, отопление в детсадах и школах Киева отключили еще 25 марта
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-