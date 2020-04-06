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Espreso.tvОбществоТяжелые и средней тяжести случаи COVID-19 будут лечить бесплатно, - Степанов

Тяжелые и средней тяжести случаи COVID-19 будут лечить бесплатно, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за государственные средства будут лечить только тех пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в среднем и тяжелом состоянии

Об этом глава Минздрава заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"На сегодня вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке это пересматриваем. Пересматриваем пакеты оказания медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен COVID-19, чтобы мы могли лечить", - сообщил Степанов.

Глава Минздрава также добавил, что в этих случаях используются "достаточно дорогие лекарственные средства" и государство будет брать на себя плату за них.

"Мы прежде всего должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там, где используются, в частности, довольно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя", - ответил он.

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