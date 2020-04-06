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Espreso.tvОбществоВо Львове двух больных COVID-19 подключили к вентилятору легких

Во Львове двух больных COVID-19 подключили к вентилятору легких

По состоянию на утро в инфекционной больнице находится 66 пациентов, 5 из которых - в реанимации. В целом по городу и области есть 28 человек с подтвержденным диагнозом, из которых трое уже вылечились и один умер

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Два человека, у которых подтвержден коронавирус, находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"На сегодня в нашей больнице инфекционной 66 больных, из них 5 находятся в реанимации, состояние тяжелое и двое из них на аппаратах ИВЛ. Это именно те двое, которые имеют коронавирус. В целом мы имеем сегодня по городу и области 28 человек, где подтвержден диагноз, из которых трое уже вылечились и один человек, вы знаете, умер. И это такая большая потеря для нашего города ", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый .

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