6 апреля, 2020, 12:49

В "антиколомойський" законопроект подали почти 6000 поправок к рассмотрению проекта во втором чтении

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос", член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 правок. Этот объем текста еще физически трудно свести, то ожидать заседания Комитета раньше среды, наверное, не стоит" , - написал нардеп.