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Espreso.tvОбщество"Антиколомойський" законопроект: ко второму чтению подали почти 6000 поправок

"Антиколомойський" законопроект: ко второму чтению подали почти 6000 поправок


фото: reuters
В "антиколомойський" законопроект подали почти 6000 поправок к рассмотрению проекта во втором чтении

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос", член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 правок. Этот объем текста еще физически трудно свести, то ожидать заседания Комитета раньше среды, наверное, не стоит" , - написал нардеп.

Он отметил, что 6 апреля последний день внесения поправок. Возможно парламентарии внесут в законопроекту 10 тыс. правок.

По словам Железняка, это - абсолютный рекорд.

  • Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

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