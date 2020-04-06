"Американцы молятся за него": Трамп прокомментировал госпитализацию Джонсона
Об этом он заявил на брифинге, который транслировала пресс-служба Белого дома.
"Я хочу передать наилучшие пожелания от нашей нации премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом. Все американцы молятся за него, он мой друг и большой джентльмен. Как вы знаете, он был госпитализирован сегодня, но я уверен, что все будет хорошо", - заявил Трамп.
Напомним, 27 марта у Джонсона подтвердился коронавирус .
Вечером 5 апреля премьер-министра доставили в больницу .
Представители Джонсона отметили, что, скорее всего, он проведет в больнице одну ночь и уже утром будет из дома проводить совещание правительства.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-