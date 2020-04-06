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Espreso.tvОбщество"Американцы молятся за него": Трамп прокомментировал госпитализацию Джонсона

"Американцы молятся за него": Трамп прокомментировал госпитализацию Джонсона


фото: reuters
Президент США прокомментировал госпитализацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который попал в больницу после диагностирования коронавируса

Об этом он заявил на брифинге, который транслировала пресс-служба Белого дома.

"Я хочу передать наилучшие пожелания от нашей нации премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом. Все американцы молятся за него, он мой друг и большой джентльмен. Как вы знаете, он был госпитализирован сегодня, но я уверен, что все будет хорошо", - заявил Трамп.

Напомним, 27 марта у Джонсона подтвердился коронавирус .

Вечером 5 апреля премьер-министра доставили в больницу .

Представители Джонсона отметили, что, скорее всего, он проведет в больнице одну ночь и уже утром будет из дома проводить совещание правительства.

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