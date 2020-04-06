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Espreso.tvОбществоПредпосылок к досрочным выборам нет, - Корниенко

Предпосылок к досрочным выборам нет, - Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил об отсутствии предпосылок к досрочным выборам

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Нет, никаких предпосылок пока нет", - сказал Корниенко.

Также Корниенко считает, что коалиции "Евросолидарности" и "Голоса" не будет.

"Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции. У нашего избирателя другие требования, если говорить о ЕС. Если говорить о "Голосе", то они и сами не сильно этого хотят", - сказал нардеп.

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