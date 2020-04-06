Предпосылок к досрочным выборам нет, - Корниенко
6 апреля, 2020, 09:44
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил об отсутствии предпосылок к досрочным выборам
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"Нет, никаких предпосылок пока нет", - сказал Корниенко.
Также Корниенко считает, что коалиции "Евросолидарности" и "Голоса" не будет.
"Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции. У нашего избирателя другие требования, если говорить о ЕС. Если говорить о "Голосе", то они и сами не сильно этого хотят", - сказал нардеп.
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- Напомним, Корниенко заявил, что Верховная Рада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля.
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