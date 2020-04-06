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Espreso.tvОбществоРада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля, - Корниенко

Рада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля, - Корниенко


фото: Укрінформ
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Корниенко ответил на вопрос о том, может ли Рада на следующей неделе провести внеочередное заседание.

"Да, хотелось бы провести, обсуждаются 8 и 9 апреля", - сказал он.

Корниенко отметил, что вопрос ближайших внеочередных сессий - это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп и закон о национализированных банках.

Нардеп добавил, что окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями. По его словам, также нужно "защитить" земельную реформу, отклонив проекты постановлений оппонентов "Слуги народа".

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