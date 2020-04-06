Рада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля, - Корниенко
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Корниенко ответил на вопрос о том, может ли Рада на следующей неделе провести внеочередное заседание.
"Да, хотелось бы провести, обсуждаются 8 и 9 апреля", - сказал он.
Корниенко отметил, что вопрос ближайших внеочередных сессий - это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп и закон о национализированных банках.
Нардеп добавил, что окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями. По его словам, также нужно "защитить" земельную реформу, отклонив проекты постановлений оппонентов "Слуги народа".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-