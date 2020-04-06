На Житомирщине Пасхальные службы будут транслировать на местных телеканалах

6 апреля, 2020, 15:18

В Житомире богослужения во время католической и православной Пасхи будут транслировать в эфире двух местных телеканалов

Об этом сообщает пресс служба Житомирской ОГА.

"Прямая трансляция праздничных Пасхальных богослужений будет организована на телеканалах:"Союз ТВ" - 12.04.2020 года из Семинарийського костела Святого Иоанна из Дукли РКЦ (10:30 - 12:00), "Союз ТВ" - 18-19.04.2020 года из Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ (23:30 - 3:30), "СК1" - 19.04.2020 года из Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ (00:00 - 03:00), "СК1" - 19 . 04.2020 года из церкви Святого Василия Великого УГКЦ (10:00 -11:30) ", - говорится в сообщении.

В ОГА отмечают, что освященные паски можно будет приобрести уже непосредственно в магазинах.