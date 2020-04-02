Президент Филиппин приказал полиции и армии расстреливать нарушителей карантина
Об этом он заявил во время телеобращения к населению, сообщает CNN .
"Мои приказы полиции, военным и барангаям если они (нарушители карантина - ред.) станут неуправляемыми и будут оказывать сопротивление, и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их!", - заявил Дутерте. Он призвал филиппинцев соблюдать карантинных мероприятий.
Ранее в столице страны Маниле прошли акции протеста с требованием к правительству помочь с продовольствием.
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По данным сайта Worldometer, на Филиппинах зафиксировано 2,3 тысячи больных от коронавируса COVID-19 и 96 смертей.
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