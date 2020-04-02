 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрезидент Филиппин приказал полиции и армии расстреливать нарушителей карантина

Президент Филиппин приказал полиции и армии расстреливать нарушителей карантина


фото: reuters
Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей мер социального дистанцирования в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, к ним может быть применено самое суровое наказание - расстрел

Об этом он заявил во время телеобращения к населению, сообщает CNN .

"Мои приказы полиции, военным и барангаям если они (нарушители карантина - ред.) станут неуправляемыми и будут оказывать сопротивление, и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их!", - заявил Дутерте. Он призвал филиппинцев соблюдать карантинных мероприятий.

Ранее в столице страны Маниле прошли акции протеста с требованием к правительству помочь с продовольствием.

Читайте также: Коронавирус: в КНДР расстреляли чиновника, который нарушил карантин, - СМИ

По данным сайта Worldometer, на Филиппинах зафиксировано 2,3 тысячи больных от коронавируса COVID-19 и 96 смертей.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2020 четверг

больше новостей

2 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать