Масочный режим, не ходить в парки и носить паспорт: в Украине начали действовать новые ограничения

6 апреля, 2020, 07:41

С 6 апреля в Украине введены дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса

Об этом передает Еспресо.TV.

В постановлении Кабмина №255 от 2 апреля обозначен список ограничительных мер.

С 6 апреля запрещено:

нахождения в общественных местах без средств индивидуальной защиты;

перемещение по улице группой более 2 человек, за исключением сопровождения детей;

лицам до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей;

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

посещение спортивных и детских площадок;

посещение парков, скверов, за исключением необходимости выгула домашних животных одним человеком;

посещения учреждений паллиативной помощи;

Также Кабмин определил круг граждан, которые должны соблюдать условия самоизоляции во время карантина.

На самоизоляции необходимо находиться контактным лицам человека с подтвержденным диагнозом Covid-19; лицам с подозрением на коронавирус или инфицированным с легкой формой заболевания, которые не нуждаются в госпитализации.

Кроме того, правительство приказало соблюдать режим самоизоляции всем пенсионерам старше 60 лет, за исключением лиц, участвующих в предотвращении эпидемии или обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.

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