Масочный режим, не ходить в парки и носить паспорт: в Украине начали действовать новые ограничения
Об этом передает Еспресо.TV.
В постановлении Кабмина №255 от 2 апреля обозначен список ограничительных мер.
С 6 апреля запрещено:
нахождения в общественных местах без средств индивидуальной защиты;
перемещение по улице группой более 2 человек, за исключением сопровождения детей;
лицам до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей;
пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
посещение спортивных и детских площадок;
посещение парков, скверов, за исключением необходимости выгула домашних животных одним человеком;
посещения учреждений паллиативной помощи;
Также Кабмин определил круг граждан, которые должны соблюдать условия самоизоляции во время карантина.
На самоизоляции необходимо находиться контактным лицам человека с подтвержденным диагнозом Covid-19; лицам с подозрением на коронавирус или инфицированным с легкой формой заболевания, которые не нуждаются в госпитализации.
Кроме того, правительство приказало соблюдать режим самоизоляции всем пенсионерам старше 60 лет, за исключением лиц, участвующих в предотвращении эпидемии или обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.
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