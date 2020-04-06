Корниенко надеется, что карантин закончится до середины мая
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .
"Я сейчас отталкиваюсь не от какой-либо официальной информации от заместителя министра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра. Это скорее интуитивно, несмотря на динамику и то, что карантинные меры действуют - у нас пока немного более пологая кривая заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами. учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам ... Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится ", - заявил нардеп.
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С 6 апреля в Украине введены дополнительные ограничения действий граждан из-за распространения коронавируса.
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