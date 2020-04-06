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Espreso.tvОбществоКо второму чтению "антиколомойського закона" уже поступило 13 тыс. правок, - нардеп

Ко второму чтению "антиколомойського закона" уже поступило 13 тыс. правок, - нардеп


фото: facebook.com/zheleznyak.y
Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности подали более 13 тыс. правок

Об этом он написал y Facebook.

"По состоянию на 18:00 уже есть 13 000+ поправок в закон о банках 2571-д. Есть один внефракционный депутат, только от себя подал более 6 000 правок, еще три пакета по 1,5 тыс. правок", - сообщил депутат.

По его словам, это не все правки поступившие предложения.

 

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