Ко второму чтению "антиколомойського закона" уже поступило 13 тыс. правок, - нардеп

6 апреля, 2020, 18:40

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности подали более 13 тыс. правок

Об этом он написал y Facebook.

"По состоянию на 18:00 уже есть 13 000+ поправок в закон о банках 2571-д. Есть один внефракционный депутат, только от себя подал более 6 000 правок, еще три пакета по 1,5 тыс. правок", - сообщил депутат.