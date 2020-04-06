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Espreso.tvСпортГолкипер "Шахтера" Пятов мог перейти в "Динамо"

Голкипер "Шахтера" Пятов мог перейти в "Динамо"


фото: Getty Images
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов в свое время мог перейти в киевское "Динамо", но выбрал "горняков"

Об этом сообщает football24.ua .

"Является ли день, когда меня пригласили в" Шахтер ", особенным? Да! Это было взвешенное решение. Я имел предложения от "Динамо" и "Шахтера". Меня вызвал Носов, мы присели, он расписал все за и против. Ни к чему не принуждал - просто дал понять. Смотри, какой футбол ты любишь, в какой футбол хочешь играть, и делай выводы. Реально, на тот момент развитие "Шахтера" мне очень импонировало. Без раздумий выбрал клуб, где нахожусь до сих пор", - признался вратарь .

Андрей Пятов перешел в "Шахтер" в 2007 году из полтавской "Ворсклы" за 1 млн евро. За это время 35-летний украинец сыграл 488 матчей, 211 из которых отстоял на ноль.

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