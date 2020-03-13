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Espreso.tvСпортВратарь "Шахтера" Пятов установил уникальное достижение в матче Лиги Европы

Вратарь "Шахтера" Пятов установил уникальное достижение в матче Лиги Европы


фото: Getty Images
Матч Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" стал для голкипера "Шахтера" Андрея Пятова 500-м в клубной карьере

Об этом сообщает sport.ua.

12 марта, в 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" на выезде победил немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Для голкипера Андрея Пятова этот матч стал 500-м в клубной карьере.

35-летний вратарь провел 453 матча за "горняков" и 47 за полтавскую "Ворсклу". 328 встреч украинец отстоял в воротах в чемпионате Украины, 124 - в еврокубках, 40 - в Кубке Украины, 8 - в Суперкубке Украины.

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