Главврач Шотландии ушла в отставку после нарушения карантина

6 апреля, 2020, 15:59

Главный медицинский директор Шотландии Кэтрин Колдервуд подала в отставку после того, как ее обвинили в нарушении карантинных ограничений, введенных в стране из-за коронавируса

Об этом сообщает CNN .

Колдервуд была сфотографирована корреспондентом шотландской газеты у ее второго дома, в другой части страны - в часе езды от ее дома в Эдинбурге. Полиция вынесла ей официальное предупреждение за нарушение карантина.

Врач извинилась за свои действия, не объявляя при этом об отставке. Однако ближе к вечеру Колдервуд все же решила покинуть должность "с тяжелым сердцем".

"Обоснованное внимание к моему поведению рискует стать отвлекающим фактором от важнейшей работы, которую правительство и медицинские работники должны сделать, чтобы вывести страну из этой пандемии коронавируса", - сказала она в своем заявлении.

Комментируя отставку Колдервуд, первый министр Шотландии Старджен заявила, что надеялась, что Колдервуд сможет остаться на своем посту, "поскольку на данном этапе борьбы с пандемией очень важные советы кого-то, кто с самого начала был в это погружен".

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Напомним, Шотландия ввела жесткие ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, в частности, запрет на выход из дома без уважительных причин. Также с 20 марта в Шотландии закрылись все школы.

Сейчас коронавирусом в Великобритании заразились почти 50 тыс. человек. Известно о почти 5 тыс. смертельных случаев.