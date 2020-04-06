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Espreso.tvСпортФутболисты "Зари" конфликтуют с соседями из-за домашних тренировок на карантине

Футболисты "Зари" конфликтуют с соседями из-за домашних тренировок на карантине


фото: Getty Images
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал, что в некоторых футболистов проблемы с соседями, из-за домашних тренировок на карантине

Об этом сообщает footballua.tv .

"Ты посреди сезона и не видишь, что будет в будущем. Это печально. Сейчас туалетную бумагу разве набивать. Мне ребята рассказывают, что уже их соседи жалуются. Когда мячом набиваешь, оно же все трясется, потолок, стены ... Бывают разные казусы ", - рассказал Скрипник.

В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также 46 пунктов, но уступает дончанам по дополнительным показателям.

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