Из-за карантина количество вакансий в Украине сократилось на треть

5 апреля, 2020, 20:47

За две недели объявленного из-за эпидемии коронавируса карантина количество вакансий в Украине сократилось на 34%

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Как отмечается в обзоре НБУ, в течение второй недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем во время первой.

"За две недели они уменьшились на 34%, отражая ухудшенные ожидания предпринимателей относительно будущих доходов", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, количество новых резюме после снижения в первую неделю карантина, вероятно из-за рекомендаций самоизолироваться, в дальнейшем практически не менялось.

Как отмечается в обзоре, практически во всех видах деятельности вырос показатель соотношения количества резюме к количеству вакансий, за исключением розничной торговли и финансов.

В то же время, по данным Нацбанка, большинство предприятий ожидает снижения товарооборота и объема производства, однако пока не настроены на увольнение работников.

Напомним, 4 апреля Виталий Кличко заявил, что полмиллиона киевлян были вынуждены взять отпуска за свой счет во время карантина.

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