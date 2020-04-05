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Espreso.tvОбществоИз-за карантина количество вакансий в Украине сократилось на треть

Из-за карантина количество вакансий в Украине сократилось на треть


фото: Укрінформ
За две недели объявленного из-за эпидемии коронавируса карантина количество вакансий в Украине сократилось на 34%

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Как отмечается в обзоре НБУ, в течение второй недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем во время первой.

"За две недели они уменьшились на 34%, отражая ухудшенные ожидания предпринимателей относительно будущих доходов", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, количество новых резюме после снижения в первую неделю карантина, вероятно из-за рекомендаций самоизолироваться, в дальнейшем практически не менялось.

Как отмечается в обзоре, практически во всех видах деятельности вырос показатель соотношения количества резюме к количеству вакансий, за исключением розничной торговли и финансов.

В то же время, по данным Нацбанка, большинство предприятий ожидает снижения товарооборота и объема производства, однако пока не настроены на увольнение работников.

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