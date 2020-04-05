Из-за карантина количество вакансий в Украине сократилось на треть
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Как отмечается в обзоре НБУ, в течение второй недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем во время первой.
"За две недели они уменьшились на 34%, отражая ухудшенные ожидания предпринимателей относительно будущих доходов", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, количество новых резюме после снижения в первую неделю карантина, вероятно из-за рекомендаций самоизолироваться, в дальнейшем практически не менялось.
Как отмечается в обзоре, практически во всех видах деятельности вырос показатель соотношения количества резюме к количеству вакансий, за исключением розничной торговли и финансов.
В то же время, по данным Нацбанка, большинство предприятий ожидает снижения товарооборота и объема производства, однако пока не настроены на увольнение работников.
- Напомним, 4 апреля Виталий Кличко заявил, что полмиллиона киевлян были вынуждены взять отпуска за свой счет во время карантина.
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