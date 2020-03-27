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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Иране 300 человек погибли и тысячи отравились во время "лечения" спиртом

Коронавирус: в Иране 300 человек погибли и тысячи отравились во время "лечения" спиртом


фото: reuters
В Иране 300 человек погибли и 1 тыс. отравились, употребляя спиртное в попытках защититься от коронавируса

Об этом сообщает АР .

"По всей Исламской Республике около 300 человек погибли и более 1000 человек отравились от употребления метанола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это происходит на фоне распространения по всем социальным сетям в Иране сомнительных предположений о том, что британский школьный учитель и другие излечились от коронавируса с помощью виски и меда. А учитывая призывы об использовании дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе некоторые иранцы ошибочно считают, что употребление алкоголя убьет вирус в их организме.

"Вирус распространяется, и люди просто умирают, и я думаю, что они еще в меньшей степени осознают тот факт, что существуют другие опасности", - сказал доктор Кнут Эрик Ховд, клинический токсиколог из Осло, который изучает отравления метанолом.

По его мнению, продолжение самолечения спиртом приведет только к ухудшению и без того опасной ситуации.

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Ранее сообщалось, что в результате употребления фальсифицированного алкоголя в Иране за несколько недель умерли более 200 человек.

У большинства людей новый коронавирус вызывает легкие или умеренные симптомы, такие как лихорадка и кашель, которые проходят через две-три недели. Для некоторых, особенно людей пожилого возраста и людей с существующими проблемами со здоровьем, это может привести к серьезным заболеваниям, включая пневмонию или смерть.

На данный момент не существует лекарств от коронавирусной болезни Covid-19. Ученые и врачи продолжают изучать вирус и искать эффективные методы лечения и вакцины.

По данным Worldmeters, по состоянию на утро 27 марта в мире заражены коронавируса 533015 человек, из них 124 387 выздоровели и 24093 умерли.

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