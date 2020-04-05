В Австралии 622 человека заразились COVID-19 на круизном лайнере

5 апреля, 2020, 20:26

В Австралии расследуют массовое заражение коронавирусом на круизном лайнере Ruby Princess, на котором заболели 622 пассажира

Об этом сообщает DW .

В Австралии возбудили уголовное дело в отношении владельцев круизного судна Ruby Princess, которых подозревают в даче ложных данных о числе инфицированных коронавирусом людей на борту.

Об этом сообщила полиция страны в воскресенье, 5 апреля. Лайнер, принадлежащий британско-американскому круизному оператору Carnival Australia, пристал к берегу в Сиднее 8 марта.

На его борту находились 2700 пассажиров, которым позволили покинуть судно с минимальными проверками, хотя около десяти человек в то время имели симптомы респираторных заболеваний.

Решение о высадке пассажиров на берег приняли после того, как чиновники сообщили о "низком риске" заражения и отсутствии симптомов COVID-19 у пассажиров судна. В свою очередь, власти могли разрешить только на основании данных от капитана судна, что инфекционные болезни на борту отсутствуют.

Позже оказалось, что коронавирусом заразились 622 человека, находившихся на борту лайнера. Это около десяти процентов от общего числа инфицированных в Австралии. Среди 35 человек, которые в настоящее время умерли от коронавируса, 11 были пассажирами Ruby Princess.

Правоохранители выясняют, были ли нарушены законы по национальной безопасности, государственной биозащиты и было ли совершенное преступление по неосторожности, сообщил комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер.

По его словам, еще рано говорить о совершении преступления, но уже есть доказательства того, что коронавирус распространился от пассажиров лайнера. Представитель Carnival Australia сообщил, что компания будет сотрудничать с правоохранителями в этом расследовании.

Напомним, 5 марта у берегов Калифорнии из-за коронавирусо изолировали круизный лайнер Grand Princess.

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