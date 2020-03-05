Коронавирус: у берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер Grand Princess

5 марта, 2020, 11:44

У берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер Grand Princess

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на San Francisco Chronicle .

Grand Princess выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу.

В двух бывших пассажиров, находившихся на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусной инфекцией. Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, умер.

Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить болезнь среди других людей. Сейчас около 20 человек на борту симптомы гриппа. На судно планируют доставить не меньше 200 тестов на коронавирус.