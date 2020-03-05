Коронавирус: у берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер Grand Princess
5 марта, 2020, 11:44
У берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер Grand Princess
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на San Francisco Chronicle .
Grand Princess выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу.
В двух бывших пассажиров, находившихся на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусной инфекцией. Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, умер.
Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить болезнь среди других людей. Сейчас около 20 человек на борту симптомы гриппа. На судно планируют доставить не меньше 200 тестов на коронавирус.
- Власти крупнейшего и богатейшего штата США Калифорния объявили чрезвычайное положение после подтверждения первой смерти от коронавируса.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-