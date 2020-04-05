УЕФА может отменить результаты еврокубков в нынешнем сезоне

5 апреля, 2020, 18:52

УЕФА отменит результаты розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона, если турниры не удастся доиграть до 3 августа

Об этом заявил президент УЕФА Александар Чеферин, сообщает AS .

По его словам, оба турнира должны быть завершены до 3 августа.

"Мы в беспрецедентной ситуации, поэтому должны быть гибкими. Мы могли бы проводить матчи в те дни, что и национальные чемпионаты, даже в одно время", - сказал Чеферин.

По его словам, УЕФА имеет различные варианты восстановления еврокубков. Однако есть вероятность, что матчи, которые остались, не будут сыграны вообще.

"Все зависит от правительств стран, позволят ли они завершить турниры. Если они скажут, что футбольные матчи нельзя проводить - мы ничего не сможем сделать. До сентября или октября будет уже слишком поздно", - сказал Чеферин.

Он также рассказал о возможных форматах доигрывания еврокубков. УЕФА может проводить один матч вместо двух на каждом этапе плей-офф.

"В таком случае жребий будет определять, кто будет играть дома. Также существует вариант, что матчи будут проводить на нейтральных полях. Можем сыграть "финал восьми" или "финал четырех". Похоже, что все матчи будут проводиться без зрителей, но будут транслироваться" , - рассказал Чеферин.

Напомним, 2 апреля УЕФА попросил европейские лиги завершить национальные футбольные чемпионаты до 3 августа 2020 года.

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