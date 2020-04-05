Под Ровно из-за поджигателей травы перекрыли трассу Киев - Чоп
Об этом сообщает Укравтодор в facebook.
"У Ровно на трассе Киев-Чоп было затруднено движение из-за полевого пожара, от которого шло значительное задымление. Движение регулировали патрульные, а более десятка спасателей пытались потушить огонь", - говорится в сообщении.
Сложность заключалась в том, что было несколько очагов возгораний на значительном расстоянии друг от друга, а также чрезвычайно сильное задымление и порывы ветра раздували огонь на большую площадь.
Из-за густого дыма существовала угроза для водителей транспортных средств, проезжающих неподалеку. Поэтому в первую очередь спасатели тушили возгорание на обочине дороги, а сотрудники патрульной полиции с целью недопущения ДТП временно перекрыли движение. Существовала также угроза распространения огня на жилой сектор района Нового Двора. Почти два с половиной часа понадобилось, чтобы полностью потушить огонь.
В Укравтодоре напомнили, что поджог сухой травы или мусора является административным нарушением и карается законом. Вмешательство в деятельность транспортной инфраструктуры и перекрытия дорог - уголовно наказуемые деяния.
- Напомним, 4 апреля из-за поджога травы в зоне отчуждения вспыхнул пожар, в общем охватила 100 га , над ликвидацией работает авиация.
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