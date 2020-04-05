Под Ровно из-за поджигателей травы перекрыли трассу Киев - Чоп

5 апреля, 2020, 20:12

В Ровенской области из-за поджога травы полиция была вынуждена перекрыть движение по трассе Киев - Чоп

Об этом сообщает Укравтодор в facebook.

"У Ровно на трассе Киев-Чоп было затруднено движение из-за полевого пожара, от которого шло значительное задымление. Движение регулировали патрульные, а более десятка спасателей пытались потушить огонь", - говорится в сообщении.

Сложность заключалась в том, что было несколько очагов возгораний на значительном расстоянии друг от друга, а также чрезвычайно сильное задымление и порывы ветра раздували огонь на большую площадь.

Из-за густого дыма существовала угроза для водителей транспортных средств, проезжающих неподалеку. Поэтому в первую очередь спасатели тушили возгорание на обочине дороги, а сотрудники патрульной полиции с целью недопущения ДТП временно перекрыли движение. Существовала также угроза распространения огня на жилой сектор района Нового Двора. Почти два с половиной часа понадобилось, чтобы полностью потушить огонь.

В Укравтодоре напомнили, что поджог сухой травы или мусора является административным нарушением и карается законом. Вмешательство в деятельность транспортной инфраструктуры и перекрытия дорог - уголовно наказуемые деяния.