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Espreso.tvОбществоКонсул показал, как итальянцы встречали украинских врачей песнями Русланы

Консул показал, как итальянцы встречали украинских врачей песнями Русланы


фото: mvs.gov.ua
Украинских медиков, которые полетели в Италию помогать в борьбе с эпидемией коронавируса, встречали в Неаполе песнями Русланы

Об этом сообщил консул Украины в Италии Виктор Гамоцкий в facebook.

"Сегодня в Бизнес-центре Неаполя на полную мощность звучат песни Русланы: так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украины в противодействии коронавирусу", - написал Гамоцкий.

Кроме украинских дипломатов, медиков в Неаполе встретил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

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