Консул показал, как итальянцы встречали украинских врачей песнями Русланы

5 апреля, 2020, 21:21

Украинских медиков, которые полетели в Италию помогать в борьбе с эпидемией коронавируса, встречали в Неаполе песнями Русланы

Об этом сообщил консул Украины в Италии Виктор Гамоцкий в facebook.

"Сегодня в Бизнес-центре Неаполя на полную мощность звучат песни Русланы: так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украины в противодействии коронавирусу", - написал Гамоцкий.

Кроме украинских дипломатов, медиков в Неаполе встретил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Напомним, 4 апреля 2020 года, два десятка специалистов МВД и МЗ отправились с гуманитарной миссией в Италию, которая сейчас больше всего в Евросоюзе страдает от пандемии коронавируса.

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