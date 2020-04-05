Консул показал, как итальянцы встречали украинских врачей песнями Русланы
5 апреля, 2020, 21:21
Украинских медиков, которые полетели в Италию помогать в борьбе с эпидемией коронавируса, встречали в Неаполе песнями Русланы
Об этом сообщил консул Украины в Италии Виктор Гамоцкий в facebook.
"Сегодня в Бизнес-центре Неаполя на полную мощность звучат песни Русланы: так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украины в противодействии коронавирусу", - написал Гамоцкий.
Кроме украинских дипломатов, медиков в Неаполе встретил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
- Напомним, 4 апреля 2020 года, два десятка специалистов МВД и МЗ отправились с гуманитарной миссией в Италию, которая сейчас больше всего в Евросоюзе страдает от пандемии коронавируса.
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