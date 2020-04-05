Добыча газа в России упала ниже всего за 6 лет

5 апреля, 2020, 12:24

Обвальное падение цен на газ в Европе, переполненные хранилища и пандемия Covid-19, которая ударила по спросу в ключевых европейских экономиках, заставили "Газпром" повернуть вентили на месторождениях

По итогам марта 2020 году добыча газа в России упал на 12,3%, до 59,41 млрд кубометров, сообщается в оперативной сводке федерального учреждения "Центральное диспетчерское управление топливно энергетического комплекса" (ЦДУ ТЭК). Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на портал Finanz.ru.

По сравнению с февралем (-2,4%) спад газовой отрасли ускорился в 5 раз и стал рекордным с октября 2014 года.

За квартал в России было добыто 185, 3 млрд кубометров газа - на 6% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Теплая зима с 1855 года оставила Европу с рекордными запасами газа в хранилищах. На 29 марта они были заполнены на 55%, чего статистика не фиксировала ни разу за всю историю данных.

При этом если в Азии цены на газ стабилизировались около $ 3 долларов за миллион БТЕ (британских тепловых единиц), то в Европе на фоне карантинных мероприятий по итогам марта котировки на газовых хабах упали еще на 30%, в отдельные дни опускаясь ниже 80 долларов за тысячу кубов.

По оценкам Rystad Energy, режим карантина в странах Европы до конца апреля приведет к падению спроса на газ на 4,1 млрд кубометров.

"Это величина годового потребления таких стран, как Греция или Словакия", - отмечается в материале.

В марте Федеральная таможенная служба РФ сообщала, что доходы российского Газпрома от экспорта газа в января 2020 года снизились на 41,1% по сравнению с первым месяцем 2019 и лишь немного превысили $ 3 млрд.

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